Перехід Маліновського в Тоттенхем на межі зриву через розслідування в Італії

Український півзахисник Руслан Маліновський ще влітку 2022 року міг перейти з італійської Аталанти в англійський Тоттенхем. Однак тоді не склалося. І тепер цей перехід опинився на межі зриву.

Тоттенхем був зацікавлений у підписання Маліновського влітку 2022 року. Між командним йшли довгі перемовини, а сам перехід оцінював в 16-18 мільйонів євро. Але тоді сторони так і не домовилися, не зійшовшись в деталях в останній день трансферного вікна.

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Тепер цей перехід опинився на межі зриву. І все через інший італійський клуб – Ювентус. А саме розслідування італійської прокуратури.

Прокуратура розслідує трансферну діяльність Ювентуса за останні декілька років. А також діяльність керівництва клубу.

Після того, як стало відомо про відновлення розслідування прокуратури, рада директорів Ювентуса прийняла рішення піти у відставку. Президент клубу Андреа Аньєллі та віцепрезидент Павел Недвед залишать свої посади.

Клуб підозрюють у порушенні діяльності щодо розподілення фінансових коштів. За інформацією Gazzetta dello Sport, туринська прокуратура вже підготувала ордер на арешт Аньєллі. Він один з 14 представників, яким буде висунуто звинувачення. Серед них також колишній спортивний директор Фабіо Паратічі, який зараз працює в Тоттенгемі.

Для прикладу, видання La Repubblica повідомила, що у Ювентуса знайшли як мінімум 34 мільйони євро незадекларованих боргів, серед яких 7 мільйонів євро – борг перед Аталантою.

Ймовірною причиною появою боргу є угода з переходами Крістіана Ромеро та Меріха Демірала. Також під підозрою перехід Деяна Кулушевські у Тоттенхем. Той же Ромеро належав Ювентусу, але виступав в Аталанті на правах оренди. Клуб з Бергамо мав право викупити його контракт, чим вони й скористалися, а на наступний день відправили в оренду в Тоттенхем. Через рік "шпори" викупили контракт аргентинського захисника.

Саме розслідування, в якому фігурує Паратічі, і поставило під удар ймовірний трансфер Маліновського до Тоттенхему. Хоча угода вже була майже закрита.

Хоча Тоттенхем – не єдиний клуб, який цікавиться трансфером Маліновського. До нього проявляє інтерес інший клуб з Лондона – Вест Хем, а також французький Марсель, який також був готовий підписати футболіста влітку 2022 року.

Аталанта ж готова розпрощатися не лише з Маліновським. Але й готова запропонувати гравців команди іншим англійським клубам, які готові будуть за них заплатити.