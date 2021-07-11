Передав стяг з передової: Зеленський зустрівся зі спортсменами, які поїдуть на Олімпійські ігри

Володимир Зеленський та перша леді зустрілись зі спортсменами, які представлятимуть Україну на 32 літніх Олімпійських іграх у Токіо. Президент заявив, що наші спортсмени – "найкращі посли".

Зустріч відбулась у штаб-квартирі Олімпійського дому в Києві. Президент передав спортсменам прапор України з передової.

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"Найкращі посли", – Зеленський про українських спортсменів

Володимир Зеленський звернувся до спортсменів "Ваші Високоповажності". Він пояснив, що так звертаються в колі дипломатів, так спілкуються дипломати, консули й посли.

Я переконаний, що ви – найкращі посли, які у нас є. Які дійсно представляють Україну за межами наших кордонів на високому рівні,

– розповів президент.

Доповнив, що вони дійсно прославляють Україну. Адже завдяки їм у Лондоні, Барселоні, Пекіні й навіть у Сочі лунає "Ще не вмерла…" й піднімається вгору український прапор. Президент побажав, щоб найближчими днями до переможної географії приєдналося Токіо. Запевнив, що вболіватиме.

Зеленський передав спортсменам прапор від українських воїнів

Володимир Зеленський під час зустрічі передав олімпійцям прапор, підписаний військовими, які з 2014 року захищали нашу країну на фронті.

Цей прапор зберігався в Костянтинівці, що на Донеччині, в Свято-Стрітенському храмі поруч з іконою Святої Варвари, яка є захисницею військових.



Прапор з Донбасу українські спортсмени повезуть на Олімпійські ігри / Фото ОП

Прапор підписали відомі українські військові:

боєць з позивним Філін, який сформував батальйон "Донбас";

військовий Монгола та Боцман, яких посмертно нагороджено орденами "За мужність" за героїзм, виявлений у боях за Іловайськ та Мар’їнку відповідно;

боєць Сава – росіянин, який пішов захищати Україну як доброволець;

старший лейтенант Масяня, яка пішла на війну добровольцем у 2014 році та нагороджена орденом "За мужність" ІІІ ступеня;

а також Гайдук – донеччанин, який у квітні 2014 року пішов на фронт добровольцем, є кавалером орденів "За мужність" ІІ, ІІІ ступеня та нагороджений іменною зброєю.

також стяг підписали багато мужніх військових. Декого з них вже немає серед живих.

Прапор Володимиру Зеленському передав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак спеціально для наших спортсменів. Адже військові так захотіли підтримати спортсменів.

Щоб ви відчули, що вас будуть підтримувати не тільки понад 40 мільйонів громадян, а й будуть підтримувати всі ті, хто живі в нашій пам'яті. А потім ми повернемо його назад – військовим, ветеранам, щоб вони зберегли цей прапор зі всіма підписами,

– пояснив президент.

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