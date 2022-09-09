Перед матчем Ліги конференцій фанати влаштували масову бійку: гру перенесли на годину

Матч першого туру Ліги конференцій між французькою Ніццою та німецьким Кельном розпочали на годину пізніше. Річ у тім, що вболівальники влаштували масову бійку.

Безлад на "Альянц Рів'єра"

Матч мав би розпочатися о 19:45, однак стартовий свисток пролунав о 20:40. Думки ЗМІ щодо винних у сутичці розійшлися.

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Видання GFFN повідомляє, що найімовірніше ворожнечу розпалили фанати німецьких гостей. У бік французьких уболівальників була спрямована піротехніка, що спричинило відповідь з боку фанатів Ніцци.

За інформацією джерела, в один з вболівальників перебуває у критичному стані, він впав з трибуни. Ще семеро зазнали травм.

Відео бійки

У сутичці звинувачують ПСЖ

Reuters інформує, що місцева влада ідентифікувала одного з учасників бійки. Ним імовірно був учасник колишнього фанатського об'єднання парижан Supras Auteuil, учасників якого свого часу відсторонили від відвідування домашньої арени ПСЖ через надмірне насильство в межах стадіону.

Також зазначають, що кількість учасників Supras Auteuil була значно більшою, нібито вони брали участь в сутичці проти вболівальників Ніцци.

У ПСЖ вже відреагували на новини у ЗМІ. Клуб заявив, що жодним чином не причетний до цієї організації.

ПСЖ категорично засуджує насильство, яке відбулося на матчі між Ніццою та Кельном. Наш клубів хотів би зазначити, що Supras Auteuil були розформовані указом від 29 квітня 2010 року, не визнаються фанатами ПСЖ та відсторонені від відвідування стадіону "Парк де Пренс". Клуб розглядає, яке рішення ухвалити у світлі шкоди власній репутації, що була завдана діями цих уболівальників,

– зазначили в клубі.

Зустріч між Ніццою Кельном закінчилася мировою – 1:1.