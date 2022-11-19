Представник ФІФА зізнався у гомосексуалізмі прямо у Катарі: його можуть ув'язнити на три роки

Браян Свонсон вирішив зробити камінг-аут у арабській країні. Він заявив, що завжди отримував підтримку у ФІФА та зазначив, що Джанні Інфантіно – не гей.

Вже у неділю в Катарі почнеться чемпіонат світу з футболу. Турнір вперше пройде не тільки в арабській країні, а ще і взимку через кліматичні умови.

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Також турнір супроводжується великою кількістю скандалів із країною-господаркою. У Катарі нерідко фіксуються проблеми з дотриманням прав людини та інші непритаманні цивілізованому світу проблеми.

Однією з них є кримінальне покарання за гомосексуалізм. Представники ЛГБТ вважаються злочинцями у країні і їм світить до трьох років позбавлення волі.

Напередодні ЧС несподівано вирішив зробити камінг-аут директор з комунікації ФІФА Браян Свонсон. Про свою орієнтацію він заявив під час прес-конференції президента організації Джанні Інфантіно в Катарі.

Я деякий час працював з Джанні Інфантіно і завжди відчував, що мені допомагають і підтримують. Я гей, як і багато моїх колег у ФІФА. І я завжди відчував підтримку. Я зараз у привілейованому положенні, як гей, який знаходиться тут у Катарі на великій події. Інфантіно – не гей, але це не означає, що йому все одно. Йому не все одно,

– заявив Свонсон.

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Нагадаємо, що нещодавно ФІФА підтвердила заборону продажу алкогольного пива на стадіонах Катару під час матчів. Все через заборону у країні вживати алкоголь у людних місцях. Виключенням стануть лише фан-зони.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 20 листопада по 18 грудня 2022 року. Перший же матч на нас очікує вже завтра, 20 листопада. Катар зіграє у стартовому поєдинку проти Еквадору.