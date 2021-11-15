Пенальті через "картинне" падіння призвело до скандалу в Африці – ПАР не їде на чемпіонат світу

У африканському відборі на чемпіонат світу з футболу стався скандал – Гана здобула перемогу завдяки сумнівному пенальті.

Відбір в Африці

Відбір на чемпіонат світу з футболу серед африканських збірних складається з трьох етапів. На першому змагаються 28 команд, які посідають найнижчі рейтинги. Їх розбивають на пари, і переможець виходить у другий етап.

У другому етапі до 14 переможців додаються решта 26 команд рейтингу. 40 команд ділять на 10 груп до чотири збірні. Переможці груп виходять в третій етап.

У третьому етапі переможці груп грають у плей-офф – переможець пари отримує путівку на Мундіаль.

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Скандал у матчі Гана – ПАР

Збірні Гани та Південно-африканської республіки потрапили до однієї групи разом з Ефіопією та Зімбабве. Перед заключним туром ПАР випереджала Гану на три очки. Тож команді було важливо не програти на виїзді.

Та все у матчі Гана – ПАР вирішив єдиний гол, який було забито з пенальті ще у першому таймі. Пенальті арбітр призначив через падіння Деніеля Амарті. Хоча щодо його падіння є чимало питань – занадто картинно воно виглядало.

Гана виграла цей матч і зуміла обійти ПАР в турнірній таблиці. Обидві збірні набрали по 13 очок, але у "чорних зірок" більша кількість забитих голів. Саме тому вони опинилися на першому місці, а ПАР – на другому. Відтак у третій етап кваліфікації пройшла саме збірна Гани.

Фанати у гніві

Результат цього матчу дуже розізлив вболівальників з ПАР, які навіть створили петицію з вимогою переграти цей матч. При цьому вимагають це зробити на нейтральній території, і щоб арбітри були не з Африки.