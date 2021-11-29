Педрі отримав приз найкращому молодому гравцю у світі

Під час церемонії нагородження "Золотого м'яча" вручили приз і найкращому молодому футболісту – Копа Трофі. Його отримав Педрі.

Відзнака для Педрі

У 2018 році організатори "Золотого м'яча" запровадили нагороду і найкращому молодому футболісту у світі (до 21 року) – Копа Трофі. Назвали її на честь Реймонда Копа. Тоді ж нагороду отримав Кіліан Мбаппе.

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У 2021 році найкращим молодим гравцем визнали півзахисника Педрі. Іспанець в цьому сезоні виступав і за Барселону, за збірну Іспанії – на Євро-2020, а з олімпійською збірної Іспанії – на Олімпіаді в Токіо-2020.

Окрім того, Педрі посів 24-е місце в голосуванні за "Золотий м'яч".

У голосування за Копа Трофі Педрі випередив: