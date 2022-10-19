Українець Коростильов став чемпіоном світу-2022 з кульової стрільби

Українські спортсмени продовжують завойовувати нагороди чемпіонату світу-2022 з кульової стрільби у Каїрі. Львів'янин Павло Коростильов став автором ще однієї медалі.

19 жовтня стало відомо про "золото" від Павла у стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета на відстані 25 метрів. Коростильов здобув свою другу медаль чемпіонату світу у Каїрі.

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Новоспечений чемпіон світу

Чотири дні тому львів'янин став третім у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. Для Павла це була перша медаль дорослого чемпіонату світу у стрільбі з пневматичного пістолета з цієї відстані.

Приємним бонусом до нагороди стало те, що Коростильов завоював для України ще одну олімпійську ліцензію у Париж-2024. Нагадаємо, що на попередніх Олімпійських Іграх-2020 у Токіо Коростильов зупинився у кроці від "бронзи".

Раніше путівку у столицю Францію виборола у стендові стрільбі Ірина Маловічко.

Відзначимо, що ліцензії не є іменними, тому у Париж наша збірна може відправити й інших спортсменів.

Чемпіонат світу-2022 у Каїрі з кульової стрільби триватиме до 25 жовтня.