Прометей розгромив сербський Партизан та вперше вийшов у чвертьфінал Кубка ЄКВ з волейболу

Дніпровський Прометей проводить дебютний сезон на міжнародній арені. Представник України у протистоянні з Партизаном здобув путівку до 1/4 фіналу Кубка ЄКВ.

Партизан (Сербія) – Прометей (Україна) 0:3 (15:25, 23:25, 21:25)

У четвер, 21 грудня, відбувся другий матч 1/8 фіналу чоловічого Кубка ЄКВ з волейболу між командами Прометей та Партизан. У першому поєдинку дніпряни розгромили сербський колектив (3:0), пише 24 Канал.

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Історичний успіх Прометею

У матчі-відповіді підопічним Андрія Левченка достатньо було виграти два сети, щоб потрапити до чвертьфіналу Кубка ЄКВ – другого за вагомістю єврокубкового турніру. З цим завданням гравці Прометею справилися на відмінно.

Старт першої партії був за дніпрянами. Чемпіони України швидко збільшили свою перевагу та завершили сет з рахунком 25:15.

У другій партії сербська команда спробувала перехопити ініціативу. Чинний чемпіон Сербії навіть мав перевагу в рахунку на чотири очки. Однак Прометей зумів вирівняти становище та вирвати перемогу в сеті – 25:23. Путівка до чвертьфіналу була у кишені української команди.

Третя партія перетворилася на формальність. Серби знову повели в рахунку, але ближче до завершення ігрового часу почали частіше помилятися. Цим скористався Прометей, який завершив сет на свою користь – 25:21 та "всуху" переграв Партизан – 3:0.

Ця перемога дозволила Прометею вперше у своїй історії пробитися до чвертьфіналу Кубка ЄКВ. На цій стадії чемпіон України протистоятиме турецькому Фенербахче. Дати поєдинків стануть відомі пізніше.

Повний матч Партизан – Прометей