Паралімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Вже 28 серпня відкриється програма XVII літніх Паралімпійських ігор у столиці Франції. У Парижі буде розіграно 529 комплектів нагород, а програма змагань включатиме 22 види спорту.

Честь України захищатимуть 140 атлетів у 17-ти видах спорту. Це рекордна кількість дисциплін для нашої країни в історії Паралімпійських ігор, інформує 24 Канал.

До теми Паралімпійські ігри-2024: розклад змагань у Парижі та коли виступають українці

28 серпня відбулась церемонія відкриття змагань у Франції. Для Парижу це перші Паралімпійські ігри за всю історію.

Медальний залік Паралімпіади-2024