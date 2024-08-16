"Нейтральні" спортсмени на Паралімпіаді-2024: скільки росіян допустив МПК

У вересні 2024 року у Парижі відбудуться Паралімпіські ігри. Як і на Олімпіаду-2024 Міжнародний паралімпійський комітет допустив спортсменів з Росії та Білорусі під "нейтральним" прапором.

Повідомляють, що на Парлімпіаді-2024 будуть брати участь велика кількість спортсменів з російськими та білоруськими паспортам. Очкіується близько 100 "нейтральних" атлетів.

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Скільки "нейтральних" представників на Паралімпіаді-2024

Чимала кількість російських паралімпійців буде брати участь в Паралімпіаді-2024 – 90 спортсменів. З Білорусі прибудуть у Париж всього 8 спортсменів.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2024, яка також проходила в Парижі від Росії було 15 представників. З боку Білорусі у Францію було відправлено 16 атлетів.

На Олімпійських іграх-2024 "нейтральні" білоруські спортсмени здобули чотири нагороди, а росіяни завершили змагання, здобувши всього одну медаль.