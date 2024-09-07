Боролася за медаль до кінця: Марина Піддубна опинилася поза подіумом Паралімпіади-2024

У передостанній змагальний день Паралімпійських ігор-2024 відбулося вісім фіналів з плавання за участю українських спортсменів. Свій шанс поповнити медальну скарбничку отримала Марина Піддубна.

Українська плавчиня змагалася на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S11. Її суперницями були спортсменки з Китаю (три), Нідерландів, Японії та країни-терористки, пише 24 Канал.

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Як виступила Піддубна в останньому запливі

У кваліфікаційному запливі українка показала восьмий результат та отримала останню путівку до фіналу. Нашій параплавчині дісталася восьма доріжка.

Попри скромний результат у кваліфікації Марина віддала всі сили у боротьбі за медаль. Вона вдало прийняла старт та була третьою після перших 50 метрів. На жаль, на фініші вона опинилася поза призовою трійкою.

Фінальну стометрівку Піддубна пропливла за 1:08.49 та посіла п'яте підсумкове місце. Українка залишила без нагороди у цій дисципліні.

Результат запливу / скриншот з офіційного сайту Паралімпіади

Втім, Паралімпіаду в Парижі виявилася вдалою для 26-річної плавчині. На її рахунку дві медалі: "бронза" на 50 метрів вільним стилем та "золото" у мікст естафеті 4 х 100 вільним стилем.