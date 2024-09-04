Американська паралімпійська чемпіонка з Хмельниччини нагадала світу про війну в Україні

З самого початку повномасштабного вторгнення Росії велика кількість спортсменів стали на захист Батьківщини. Американська спортсменка українського походження висловилась щодо війни в Україні.

Оксана Мастерс, паралімпійська чемпіонка, у своїй соцмережі виклала пост, де нагадала світу про вбитих Росією спортсменів. Вона також пожертвує частину призових на допомогу постраждалим у цій кривавій війні.

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Скільки Росія вбила українських спортсменів

Американська спортсменка з українським корінням нагадала, що з початку російсько-української війни загинуло 487 тренерів та спортсменів. Також вона заявила, що їй пощастило брати участь у сьомій Паралімпіаді.

487 українських спортсменів та тренерів (і, на жаль, ця цифра продовжує зростати) втратили життя — багато з них мріяли виступити на Іграх у Парижі. У липні в Лондоні було відкрито виставку, присвячену загиблим героям спортивного інвентарю, який має бути в грі, а не лежати на полі,

– написала Мастерс.

Оксана розповіла про те, що на минулій Паралімпіаді-2022 в Пекіні вона пожертвувала частину призових організації "No Child Forgotten через Global Giving", яка допомагає дітям, що постраждали від війни. Також спортсменка планує зробити теж саме, якщо підниматься на п'єдестал в Парижі.

Оксана Мастер про загиблих українських спортсменів / Допис з інстаграму спортсменки

Зазначимо, що спортсменка народилась у Хмельницькому. Батьки Оксани від неї відмовились через те, що у неї були вади розвитку. У віці семи років її удочерила Гей Мастерс та забрала з собою у Сполучені Штати Америки.