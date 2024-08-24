Британські спортсмени запалили вогонь напередодні Паралімпійських ігор-2024 в Парижі

Невдовзі, 28 серпня, в Парижі розпочнуться літні Паралімпійські ігри-2024. За декілька днів до початку змагань відбулась церемонія запалення Паралімпійського вогню.

Британським паралімпійцям Гелен Рейнсфорд та Грегору Юену випала честь запалення вогню. Паралімпійські ігри починаються 28 серпня, а закінчуються 8 вересня.

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Місце запалення Паралімпійського вогню

У Сток-Мандевілл запалили Паралімпійський вогонь. Саме в цій англійській громаді, 76 років потому було засновано паралімпійських рух.

На запаленні Паралімпійського вогню були присутні 250 гостей. Також подію відвідав президент Міжнародного паралімпійського комітету – Ендрю Парсонс.

Нагадаємо, що Україну на Паралімпіаді-2024 представлять 140 спортсменів. Паралімпійці будуть представляти країну в 17 з 22 видів спорту.