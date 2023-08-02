Українські футболістки продовжать грати за чемпіона Туреччини, який уклав співпрацю з Зенітом

Турецький футбольний клуб Фомгета продовжив співпрацю з двома українськими легіонерками. Ольга Овдійчук та Яна Деркач будуть далі виступати у футболці команди з Анкари.

У минулому році Фомгет разом із українськими футболістками вперше в історії стали чемпіонами Туреччини. У новому сезоні-2023/2024 турецький клуб із Ольгою Овдійчук та Яною Деркач спробують повторити успіх.

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Фомгет продовжив контракти Деркач та Овдійчук / Колаж 24 Каналу

Нагадаємо, що Деркач виступає за команду з Анкари із 2021 року. Натомість Овдійчук одягнула футболку Фомгета після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Цікаво, й той факт, що нинішній клуб футболісток збірної України у червні 2023 року підписав співпрацю із російським Зенітом. Урочисте підписання контракту між клубами відбулось в Анкарі.

Угода з газпромівським клубом розрахована на 2 роки із ціллю всебічного розвитку жіночого футболу. У рамках співпраці між клубами планується організація товариських поєдинків і турнірів серед жіночих команд усіх вікових категорій.

Також клуби домовились про проведення тренерських курсів, семінарів, конференцій у Петербурзі і Анкарі.

Після такого підписання контракту українські футболістки продовжують виступати за Фомгет, керівництво якого, схоже, що не бачить нічого поганого у співпраці з клубом країни-агресора, який спонсорує війну в Україні та вбивства мирних українців.