Зіркова тенісистка підписала українським фанам прапор після перемоги над Костюк – відео
Представниця Латвії Олена Остапенко перемогла українку Марту Костюк на турнірі в Аделаїді з рахунком 7:5, 6:3. Після гри вона відзначилася зворушливим вчинком.
Після гри вона підійшла до українських уболівальників. Вона підписала для них прапор України, пише 24 Канал.
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Зворушливий вчинок латвійської тенісистки
Матч тривав 1 годину та 35 хвилин. Костюк зробила 4 ейси, припустилася трьох подвійних помилок та використала 2 із 5 брейк-пойнти.
Наступним турніром для Костюк буде Australian Open 2024. На старті австралійського мейджору українка зіграє проти Клер Лю.
Зазначимо, що Остапенко вже третій сезон виступає в парному розряді разом з українкою Людмилою Кіченок. Тренує латвійську тенісистку українець Стас Хмарський.
Остапенко підійшла до українських вболівальників: дивіться відео
Що відомо про тенісистку
- Батько Олени – колишній український футболіст Євген Остапенко, який народився в Запоріжжі та виступав за місцевий клуб Металург.
- Додамо, що у 2014 році латвійська тенісистка стала переможницею юніорського Вімблдонського турніру, у 2017 році Відкритого чемпіонату Франції. Нині в рейтингу WTA Олена посідає 12 місце.