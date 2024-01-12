Представниця Латвії Олена Остапенко перемогла українку Марту Костюк на турнірі в Аделаїді з рахунком 7:5, 6:3. Після гри вона відзначилася зворушливим вчинком.

Після гри вона підійшла до українських уболівальників. Вона підписала для них прапор України, пише 24 Канал.

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Зворушливий вчинок латвійської тенісистки

Матч тривав 1 годину та 35 хвилин. Костюк зробила 4 ейси, припустилася трьох подвійних помилок та використала 2 із 5 брейк-пойнти.

Наступним турніром для Костюк буде Australian Open 2024. На старті австралійського мейджору українка зіграє проти Клер Лю.

Зазначимо, що Остапенко вже третій сезон виступає в парному розряді разом з українкою Людмилою Кіченок. Тренує латвійську тенісистку українець Стас Хмарський.

Остапенко підійшла до українських вболівальників: дивіться відео

Що відомо про тенісистку