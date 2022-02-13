Остання стрільба позбавила Джиму медалі Олімпіади, золотий дубль Ройселанд у персьюті

У неділю, 13 лютого, жіночий персьют продовжив біатлонну програму на Олімпіаді-2022. Найкращою серед українок стала Юлія Джима.

Нестримні норвежки

Збірна України була представлена трьома біатлоністками. На трасу вийшли Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко, пише 24 канал.

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Норвежка Марте Олсбю Ройселанд лише з однією хибою зробила "золотий" дубль у гонці переслідування після переможного спринту.

Норвезький п'єдестал розбила шведка Ельвіра Еберг, трійку лідерок замкнула Тіріль Екгофф, яка на останньому колі здійснила прорив із п'ятого місця. Тандреволл ледь доїхала до фінішу. На останніх метрах вона майже зупинилась.

Джима серед лідерів

Джима вже на першому колі відіграла декілька секунд у порівнянні із її показником на старті. На жаль, усі українські біатлоністки розпочали гонку переслідування із хиб. Джима, Меркушина та Петренко влучили по одному разу у "молоко". Що не скажеш про топ-3 лідерів, які синхронно вибили 5 із 5-ти.

На другій лежці Джима зібралась та вибила нуль. Важливу "чисту" стрільбу показала лідерка команди та підійнялась на шосту позицію. Відстань до п'ятого місця, яке посідала норвежка Тандревольд, було 20 секунд.

Хорошу стрільбу Юлії підтримала Меркушина. Анастасія видала фірмову стрільбу та вийшла на третє коло 25-ю. А от Петренко знову додала у свій пасив одне штрафне коло.

Лідерство продовжувала впевнено утримувати переможниця спринту Марте Олсбю Ройселанд. Норвежка видала другий нуль перед стрільбою на стійці.

Подарунок від лідерок

Першу стійку провалили усі лідери. Чимало дівчат зазирнули на штрафні кола. Не виключенням стала українка Джима. Після додаткових 150 метрів олімпійська чемпіонка у Сочі вийшла на трасу 8-ю. Лише 15 секунд відділяли киянку від третього місця.

Меркушина ж видала другий поспіль нуль. Анастасія витратила лише 26,5 секунд, щоб вибити 5 із 5-ти на стійці, та 23-тя позиція для українки. Петренко заїхала ще на два штрафні кола – 49-та сходинка.

Фатальна стрільба

Перед вирішальною стрільбою Джима трималась у групі переслідувачок. На жаль, складні умови на стрільбищі та нерви стали на заваді "чистій" стрільбі Джими – дві хиби. Юлія знову через стрільбу втратила шанс на медаль.

Джима фінішувала поза топ-10 – 13 місце. Результати Меркушиної та Петренко теж зазнали регресу – 25-та та 55-та позиція.

Результати гонки

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) 34:46.9

2. Ельвіра Еберг (Швеція) +1:36.5

3. Тіріль Екгофф (Норвегія) +1:48.7

…

13. Юлія Джима (Україна) +2:49.3

25. Анастасія Меркушина (Україна) +3:50.3

55. Ірина Петренко (Україна) +8:16.8