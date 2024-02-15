Серйозна втрата: основний захисник не зможе допомогти Шахтарю у матчі-відповіді з Марселем

Валерій Бондар отримав третю жовту картку у поточному єврокубковому сезоні. Шахтареві доведеться грати з Марселем у Франції без основного захисника.

22 лютого донецький Шахтар зіграє на стадіоні "Оранж Велодром" проти місцевого Марселя. Перший поєдинок у Гамбурзі завершився з рахунком 2:2, тож від зустрічі у Франції повністю залежить доля путівки до 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, пише 24 Канал.

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Шахтар зіграє на "Велодромі" без Бондаря

На жаль, не зможе допомогти Шахтарю основний центральний захисник. 24-річний Валерій Бондар отримав третю жовту картку у поточному єврокубковому сезоні, через що пропускатиме матч-відповідь із Марселем через дискваліфікацію.

Валерій Бондар отримав жовту картку на 90+5-й хвилині першої гри за грубий удар у ногу Аззедіна Унаї, яка стала для нього третьою в єврокубковому сезоні. Ще два "гірчичника" українець заробив у груповому раунді Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь між Марселем та Шахтарем відбудеться у Франції рівно через тиждень – 22 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

У цьому сезоні Валерій Бондар провів 13 матчів у всіх турнірах, з них 5 у єврокубках. Результативними діями гравець, якого Трансфермаркт оцінює в 5 мільйонів євро, не відзначився.