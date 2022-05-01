Онук легендарного Мухаммеда Алі відправив суперника у глибокий нокаут: переможне відео

Ніко Алі Волш, який є більш відомий, як онук Мухаммеда Алі, провів свій п'ятий поєдинок на професійному ринзі. У ніч на 1 травня американець зустрівся з Алехандро Ібаррою.

Неймовірно красивий удар

Ніко Алі Волш провів свій поєдинок в андеркарді головного бою вечора Оскар Вальдес – Шакур Стівенсон. Онук легенди боксу оформив блискавичну перемогу, пише 24 канал.

Читайте також Арум прогнозує перемогу Усика у реванші проти Джошуа

Вже у першому раунді Ніко Алі Волшу вдалось відправити суперника у важкий нокаут. Після комбінації ударів Алехандро Ібарра опинився на канвасі. Спроби швидко підійнятись на ноги були невдалими. Суддя після відрахунку зафіксував звитягу онука Алі.

Ніко Алі Волш потужно йде за стопами дідуся. Він здобув свою п'яту перемогу на професійному ринзі (чотири з них були достроковими).

Відео нокауту від Алі Волша

Відзначимо, що у головному поєдинку вечора Стівенсон за одноголосним рішенням суддів переміг Вальдеса. Шакур об'єднав пояси WBC і WBO.

Оголошення переможця: дивіться відео