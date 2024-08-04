Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 4 серпня

33-ті літні Олімпійські ігри в самому розпалі! Вашій увазі – розклад змагань дев'ятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.

В Парижі тривають літні Олімпійські ігри-2024. З 26 липня по 11 серпня спортсмени майже з усіх країн світу визначать долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.

До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Розклад на 4 серпня

У неділю, 4 серпня, відбудеться дев'ятий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 22-х видах спорту. Із них 12 будуть з медалями на кону:

теніс, одиночний розряд (чоловіки)

теніс, одиночний розряд (жінки)

фехтування, командна рапіра (чоловіки)

стрільба, скит (жінки)

плавання, 1500 метрів вільним стилем (чоловіки)

плавання, 4х100 метрів комплексом (чоловіки)

плавання, 50 метрів вільним стилем (жінки)

плавання, 4х100 метрів комплексом (жінки)

спортивна гімнастика, кільця (чоловіки)

спортивна гімнастика, опорний стрибок (чоловіки)

спортивна гімнастика, різновисокі бруса (жінки)

легка атлетика, 100 метрів (чоловіки)

легка атлетика, метання молоту (чоловіки)

легка атлетика, стрибки у висоту (жінки)

стрільба з лука, індивідуальний розряд (чоловіки)

настільний теніс, одиночний розряд (чоловіки)

бадмінтон, парний розряд (чоловіки)

гольф, особистий залік (чоловіки)

кінний спорт, особиста виїздка КЮР

велоспорт, шосейні велогонки, група (жінки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 4 серпня буде представлена у дев'яти видах спорту. Чотири з них можуть принести нашій країні медаль. При цьому боксер Олександр Хижняк вже гарантував собі нагороду, але може вийти у фінал і забезпечити собі як мінімум срібло.

Великі сподівання покладаємо на Ярославу Магучіх та Ірину Геращенко, які стрибатимуть у висоту. Також серед чоловіків у метанні молоту змагатиметься за нагороду Михайло Кохан.

У свою чергу в опорному стрибку медалі зможуть здобути Ігор Радівілов та Назар Чепурний. А у велоспорті участь у шосейній велогонці візьме Юлія Бірюкова.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 4 серпня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ 10:00 Стрільба, скорострільний пістолет 25 метрів (ч) Павло Коростильов, Максим Городинець 13:35 Легка атлетика, 400 метрів з бар'єрами (ж) Анна Рижикова, Вікторія Ткачук 15:00 Велоспорт, шосейні велогонки, група (ж) Юлія Бірюкова 17:25 Спортивна гімнастика, опорний стрибок (ч) Ігор Радівілов, Назар Чепурний 17:45 Гребний слалом, екстрим-слалом (ж) Вікторія Ус 18:20 Бокс, до 80 кілограмів (ч) Олександр Хижняк – Арлен Лопес Кардона 20:05 Легка атлетика, 400 метрів (ч) Олександр Погорілко 20:55 Легка атлетика, стрибки у висоту (ж) Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко 21:30 Легка атлетика, метання молоту (ч) Михайло Кохан

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