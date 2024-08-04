Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 4 серпня
33-ті літні Олімпійські ігри в самому розпалі! Вашій увазі – розклад змагань дев'ятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.
В Парижі тривають літні Олімпійські ігри-2024. З 26 липня по 11 серпня спортсмени майже з усіх країн світу визначать долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.
До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік
Розклад на 4 серпня
У неділю, 4 серпня, відбудеться дев'ятий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 22-х видах спорту. Із них 12 будуть з медалями на кону:
- теніс, одиночний розряд (чоловіки)
- теніс, одиночний розряд (жінки)
- фехтування, командна рапіра (чоловіки)
- стрільба, скит (жінки)
- плавання, 1500 метрів вільним стилем (чоловіки)
- плавання, 4х100 метрів комплексом (чоловіки)
- плавання, 50 метрів вільним стилем (жінки)
- плавання, 4х100 метрів комплексом (жінки)
- спортивна гімнастика, кільця (чоловіки)
- спортивна гімнастика, опорний стрибок (чоловіки)
- спортивна гімнастика, різновисокі бруса (жінки)
- легка атлетика, 100 метрів (чоловіки)
- легка атлетика, метання молоту (чоловіки)
- легка атлетика, стрибки у висоту (жінки)
- стрільба з лука, індивідуальний розряд (чоловіки)
- настільний теніс, одиночний розряд (чоловіки)
- бадмінтон, парний розряд (чоловіки)
- гольф, особистий залік (чоловіки)
- кінний спорт, особиста виїздка КЮР
- велоспорт, шосейні велогонки, група (жінки)
Календар українців
Україна на Олімпійських іграх 4 серпня буде представлена у дев'яти видах спорту. Чотири з них можуть принести нашій країні медаль. При цьому боксер Олександр Хижняк вже гарантував собі нагороду, але може вийти у фінал і забезпечити собі як мінімум срібло.
Великі сподівання покладаємо на Ярославу Магучіх та Ірину Геращенко, які стрибатимуть у висоту. Також серед чоловіків у метанні молоту змагатиметься за нагороду Михайло Кохан.
У свою чергу в опорному стрибку медалі зможуть здобути Ігор Радівілов та Назар Чепурний. А у велоспорті участь у шосейній велогонці візьме Юлія Бірюкова.
Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 4 серпня:
|ЧАС
|СПОРТ
|ХТО ГРАЄ
|10:00
|Стрільба, скорострільний пістолет 25 метрів (ч)
|Павло Коростильов, Максим Городинець
|13:35
|Легка атлетика, 400 метрів з бар'єрами (ж)
|Анна Рижикова, Вікторія Ткачук
|15:00
|Велоспорт, шосейні велогонки, група (ж)
|Юлія Бірюкова
|17:25
|Спортивна гімнастика, опорний стрибок (ч)
|Ігор Радівілов, Назар Чепурний
|17:45
|Гребний слалом, екстрим-слалом (ж)
|Вікторія Ус
|18:20
|Бокс, до 80 кілограмів (ч)
|Олександр Хижняк – Арлен Лопес Кардона
|20:05
|Легка атлетика, 400 метрів (ч)
|Олександр Погорілко
|20:55
|Легка атлетика, стрибки у висоту (ж)
|Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко
|21:30
|Легка атлетика, метання молоту (ч)
|Михайло Кохан
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Де дивитися
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