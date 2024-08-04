Розклад Олімпійських ігор-2024: коли виступають українці 4 серпня

4 серпня 2024, 00:48
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33-ті літні Олімпійські ігри в самому розпалі! Вашій увазі – розклад змагань дев'ятого дня та перелік спортсменів з України, які виступлять.

В Парижі тривають літні Олімпійські ігри-2024. З 26 липня по 11 серпня спортсмени майже з усіх країн світу визначать долю 329-ти комплектів медалей, пише 24 Канал.

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Розклад на 4 серпня

У неділю, 4 серпня, відбудеться дев'ятий ігровий день в Парижі. Змагання пройдуть у 22-х видах спорту. Із них 12 будуть з медалями на кону:

  • теніс, одиночний розряд (чоловіки)
  • теніс, одиночний розряд (жінки)
  • фехтування, командна рапіра (чоловіки)
  • стрільба, скит (жінки)
  • плавання, 1500 метрів вільним стилем (чоловіки)
  • плавання, 4х100 метрів комплексом (чоловіки)
  • плавання, 50 метрів вільним стилем (жінки)
  • плавання, 4х100 метрів комплексом (жінки)
  • спортивна гімнастика, кільця (чоловіки)
  • спортивна гімнастика, опорний стрибок (чоловіки)
  • спортивна гімнастика, різновисокі бруса (жінки)
  • легка атлетика, 100 метрів (чоловіки)
  • легка атлетика, метання молоту (чоловіки)
  • легка атлетика, стрибки у висоту (жінки)
  • стрільба з лука, індивідуальний розряд (чоловіки)
  • настільний теніс, одиночний розряд (чоловіки)
  • бадмінтон, парний розряд (чоловіки)
  • гольф, особистий залік (чоловіки)
  • кінний спорт, особиста виїздка КЮР
  • велоспорт, шосейні велогонки, група (жінки)

Календар українців

Україна на Олімпійських іграх 4 серпня буде представлена у дев'яти видах спорту. Чотири з них можуть принести нашій країні медаль. При цьому боксер Олександр Хижняк вже гарантував собі нагороду, але може вийти у фінал і забезпечити собі як мінімум срібло.

Великі сподівання покладаємо на Ярославу Магучіх та Ірину Геращенко, які стрибатимуть у висоту. Також серед чоловіків у метанні молоту змагатиметься за нагороду Михайло Кохан.

У свою чергу в опорному стрибку медалі зможуть здобути Ігор Радівілов та Назар Чепурний. А у велоспорті участь у шосейній велогонці візьме Юлія Бірюкова.

Розклад змагань Олімпіади-2024 за участю українців на 4 серпня:

ЧАС СПОРТ ХТО ГРАЄ
10:00 Стрільба, скорострільний пістолет 25 метрів (ч) Павло Коростильов, Максим Городинець
13:35 Легка атлетика, 400 метрів з бар'єрами (ж) Анна Рижикова, Вікторія Ткачук
15:00 Велоспорт, шосейні велогонки, група (ж) Юлія Бірюкова
17:25 Спортивна гімнастика, опорний стрибок (ч) Ігор Радівілов, Назар Чепурний
17:45 Гребний слалом, екстрим-слалом (ж) Вікторія Ус
18:20 Бокс, до 80 кілограмів (ч) Олександр Хижняк – Арлен Лопес Кардона
20:05 Легка атлетика, 400 метрів (ч) Олександр Погорілко
20:55 Легка атлетика, стрибки у висоту (ж) Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко
21:30 Легка атлетика, метання молоту (ч) Михайло Кохан

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Де дивитися

Офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Компанія проводить онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів на чотирьох платформах:

  • канал Суспільне Спорт
  • регіональні канали Суспільного
  • сайт Суспільне Спорт
  • ютуб-канал Суспільне Спорт
Автор: Анатолій Дерека