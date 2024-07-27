Він ніс олімпійський вогонь: Надаль почав свій шлях з перемоги на останній для себе Олімпіаді

Знаменитий іспанець на цих Іграх вирішив сконцентруватися на парному розряді, де гратиме з Карлосом Алькарасом. Перший матч вийшов для Надаля успішним.

Максімо Гонсалес / Андрес Молтені (Аргентина) – Карлос Алькарас / Рафаель Надаль (Іспанія) 0:2 (6:7, 4:6)

На Олімпійських іграх-2024 стартував чоловічий тенісний турнір у парному розряді. Головним його фаворитом вважається іспанська пара титулованих гравців – Рафаель Надаль та Карлос Алькарас, пише 24 Канал.

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Надаль починає вдало

Ще вчора, 26 липня, Надаль брав участь у церемонії відкриття Олімпіади та навіть ніс олімпійський вогонь. А ось Алькарас вже сьогодні грав і у одиночному розряді, де легко здолав ліванця Хаді Хабіба (6:3, 6:1).

Всього за чотири години після цього Карлос вийшов на корт вже у парі з Надалем. Їхніми суперниками в 1/16 фіналу стали аргентинці Максімо Гонсалес та Андрес Молтені.

Перший сет вийшов непростим для іспанців. Гонсалес та Молтені дотягнули до тайбрейку, але там все ж програли титулованим суперникам. Другий же сет почався оптимістично для аргентинців.

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Максімо та Андрес виграли три перші гейми та були близькими до камбеку. Але з четвертого гейму аргентинці почали провалюватися і у наступних семи розіграшах взяли всього одне очко.

Таким чином, Надаль та Алькарас пройшли в 1/8 фіналу. Там їх суперниками стануть або нідерландці Таллон Грікспор та Веслі Коолхоф, або ж угорці Мартон Фучович та Фабіан Марожан.