З труби і коліс: на Олімпіаді-2024 покажуть, на чому тренувались українські атлети в окупації

В Українському домі Volia Space в Парижі під час Олімпійських ігор-2024 продемонструють саморобну штангу українського спортсмена в окупації. Про це розповів комунікаційник МІнспорту України Сергій Биков.

Вже 26 липня у Парижі стартують Олімпійські ігри-2024. Україна буде представлена на змаганнях 140 спортсменами у 26-ти видах спорту.

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У Європі побачать, як українці тренувались в окупації

Під час Олімпійських ігор-2024 продемонструють аналог саморобної штанги, з якою тренувався український легкоатлет Андрій Проценко в окупації на Херсонщині.

Ми дамо можливість кожному з гостей, наприклад, лідерам країн, посадовцям, великим інфлюенсерам спробувати, як це взагалі – тренуватися зробленою самостійно штангою з труби та коліс автомобіля, щоб вони мінімально на собі зрозуміли, що переживали українські спортсмени,

– розповів Биков.

Також він пояснив, що Volia Space стане першим окремим дипломатичним представництвом України на Олімпійських Іграх і відкриють його 27 липня у парку Ла-Віллетт поряд з 15 іншими домами європейських країн та клубами фанів. Зокрема будуть розказані історії 6 українських спортсменів та показано серію документальних фільмів.

"Це буде саме той осередок української волі до перемоги, де європейці, закордонні гості зможуть прийти, побачити українську волю до перемоги і стати її частиною", – додав Сергій Биков.

Відзначимо, що Олімпіада-2024 триватиме до 11 серпня.