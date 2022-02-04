На Олімпіаді-2022 встановили новий світовий рекорд ще до церемонії відкриття

Китайська пара фігуристів Суй Веньцзин та Хань Цун встановили новий світовий рекорд у змаганнях спортивних пар. Вони побили рекорд російської пари.

Новий світовий рекорд

Суй Веньцзин та Хань Цун у парній короткій програмі набрали 82,83 бала. Зробили вони це у п'ятницю, 4 лютого, ще до того, як відбулася офіційна церемонія відкриття Олімпіади-2022.

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Суй Веньцзин та Хань Цун обрали для виступу музику з фільму "Місія нездійснена 2".

Попередній світовий рекорд належав російській парі Анастасії Мішиній та Олександру Галлямову. Вони на чемпіонаті Європи отримали 82,36 бала.

При цьому на Олімпіаді-2022 вони покращили свій же результат, але китайська пара їх обійшла.

Суй Веньцзин та Хань Цун на попередній Олімпіаді в Пхьончхані здобули срібні нагороди.

Тепер в понеділок, 7 лютого, спортивні пари виступлять у довільній програмі. Там вони можуть побити світовий рекорд за сумою балів у короткій та довільній програмі, який поки належить російській парі.