Індія планує прийняти Олімпіаду-2036, українське місто могло бути конкурентом

Влада Індії підтвердила ідею про те, що планує прийняти літні Олімпійські ігри у 2036 році. До цього країна не приймала спортивні змагання такого рівня.

Інформацію про подачу відповідної заявки зробив міністр спорту Індії Анураг Тхакур. У вересні 2023 року в Мумбаї відбудеться сесія Міжнародного олімпійського комітету. І на ній учасникам МОК і буде представлено "дорожню карту" щодо прийому Індією Оліміпади-2036.

Офіційно Україна разом з Іспанією та Португалією подала заявку на проведення ЧС-2030

Містом, яке прийме Олімпіаду-2036, в такому випадку, скоріш за все буде Ахмедабад, що на заході країни.

На запитання, чи готова Індія прийняти Олімпійські ігри у 2036 році, Тхакур відповів: "Так, Індія готова подати заявку на це. У нас немає причин говорити "Ні". Якщо Індія докладає стільки зусиль для популяризації спорту, я можу вас запевнити, що ми не тільки приймемо Олімпійські ігри, ми приймемо їх у великому масштабі. Це вдалий час для проведення Ігор. Якщо Індія створює новини в кожному секторі, від виробництва до послуг, то чому б не в спорті? Індія дуже серйозно розглядає заявку на проведення Олімпіади 2036 року".

Індія та Олімпійські ігри

Індія не вперше планує прийняти Олімпіаду. Влада країни хотіла бути господаркою Оліміпади-2032, але ці Ігри віддали австралійському Брісбену. Тож влада Індії вирішила зосередитися на Оліміпаді-2036, про що неодноразово заявляли ще у 2021 році.

До цього країна не приймала спортивні заходи такого рівня. Індія була лише господаркою Азійських ігор 1982 року та Ігор Співдружності 2010 року.

Хто ще претендує на те, щоб прийняти Олімпіаду-2036

Поки країни та міста ще офіційно не подавали заявки на те, щоб прийняти Олімпійські ігри у 2036 році. Відтак більшість заяв є на рівні бажання. Так, лише в Китаї одразу 12 міст виявили бажання бути господарями Оліміпади-2036.

А мер Лондона Садік Хан ще у 2019 році заявляв, що хоче, що місто знову прийняло Олімпійські ігри. Правда тоді мова йшла як про 2032 рік, так і про 2036. При цьому що Лондон до цього лише у 2012 році прийняв Олімпіаду. Та й загалом тричі приймав Олімпійські ігри. Водночас Лондон не єдине англійське місто, яке могло б претендувати на проведення Оліміпади-2036. Серед інших варіантів – Бірмінгем, Ліверпуль та Манчестер.

Одразу чотири міста можуть претендувати на проведення Оліміпади-2036 і від Мексики. Це Гвадалахара, Мехіко, Тіхуана та Монтеррей.

Вчетверте змагатися за право прийняти Олімпіаду може і Стамбул. До цього влада Туреччини хотіла провести там Олімпіади у 2000, 2008 та 2020 роках. Але кожен раз програвала

Українська влада свого часу неодноразово заявляла про бажання провести Олімпіаду. Правда тоді мова йшла або про зимову Оліміпаду-2030, або про літню Олімпіаду-2032. Щодо Олімпіади-2036, то за неї теж йшла мова, і господарем турніру могли б бути Одеса. Але ці всі розмови були у 2021 році, ще до початку повномасштабного військового вторгнення Росії до України.

Про свої наміри свого часу заявляли і представники держави-терористки Росії. Там теж було декілька міст, які могли б прийняти змагання. Але після усунення Росії від великого спорту через початок війни проти України, навряд чи ця країна ще скоро зможе на щось претендувати