Церемонія відкриття Олімпіади-2024 на межі зриву: в чому причина

Уже 26 липня розпочинаються літні Олімпійські ігри в Парижі. На цей день запланована й офіційна церемонія відкриття, але вона може не відбутися або ж значно втратить у масштабі перформансу.

Це може статися через позицію представників профспілки артистів. Вони оголосили організаторам попередження про страйк.

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Артисти погрожують страйком

Перед початком Ігор-2024 усередині Французького союзу артистів (SFA) спалахнув скандал через зарплати. У масштабній постановці вистави на річці Сена мають взяти участь близько 3000 артистів та 400 танцюристів.

Видовище за участю спортсменів у супроводі 600 тисяч глядачів має завершитися парадом човнів, які символізують країни-учасниці. Проте скандал загрожує не тільки проведенню цього масштабного шоу, а й ставить під загрозу скасування репетицій відкриття Паралімпійських ігор.

"Зараз йдуть генеральні репетиції церемонії, і ми з жалем змушені оголосити про подання повідомлення про страйк шоу 26 липня 2024 року, а також наступні репетиції церемоній на відкриття Паралімпійських ігор.

Хоча гасло "Робити краще разом" сьогодні всюди на вулицях Парижа, ми зазначаємо, що наші умови працевлаштування не обговорювалися разом і не на краще. Ми також виділили сумнівні практики, що говорять про нерівність у зверненні та відсутність соціального діалогу під час підготовки до церемоній", – заявили у SFA.

. Французький союз артистів також стверджує, що він декілька разів проводив перемовини з Paname 24, компанією, яка брала участь в організації церемонії відкриття, що висловило стурбованість з приводу "договірної практики".

Повідомляється, що Оргкомітет Олімпіади-2024 відреагував на таку заяву та бере участь у регулярному діалозі з профспілкою, щоб розв'язати проблему. Наразі сторони не знайшли консенсусу.