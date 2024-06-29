Шахтар готовий віддати Ротаню п'ять гравців: хто з "гірників" поїде на Олімпіаду-2024

Збірна України з футболу вперше за всю історію незалежності потрапила на Олімпійські ігри. Турнір за участю "синьо-жовтих" стартує вже 24 липня.

Перед початком відповідального турніру тренерський штаб олімпійської збірної України на чолі з Русланом Ротанем зіткнувся з несподіваною проблемою. Українські клуби не горять бажання відпускати своїх гравців на Олімпіаду-2024.

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Шахтар не відпустить Судакова та Бондаренка

Під час Олімпійських ігор якраз стартують єврокубки, в яких беруть участь наші команди. На кону стоятиме продовження виступу в турнірі. А тому тренери не бажають послаблювати склад.

Ба більше, львівський Рух відмовився відпускати п'ять гравців на підготовчий турнір, який в червні відбувся у Франції. Таке відношення поставило під загрозу комплектацію олімпійської збірної.

Однак є й позитивні новини. Донецький Шахтар готовий відпустити до Парижа п'ятьох гравців: воротаря Кірілі Фесюна, півзахисників Кирила Сігєєва, Олега Очеретька, Дмитра Криськіва та форварда Данила Сікана. А от Георгій Судаков і Артем Бондаренко не потрапили у цей список.

Зазначимо, що футбольний турнір на Олімпіаді-2024 відбудеться з 24 липня до 10 серпня. Збірна України потрапила до групи В, де зустрінеться з представниками Іраку, Марокко та Аргентини.

24 липня підопічні Руслана Ротаня зіграють проти Іраку, 24 липня зі збірною Марокко, а 30 липня зустрінуться з Аргентиною.