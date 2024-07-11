Потрібно збалансувати, – Ротань назвав проблему олімпійської збірної перед стартом Ігор-2024

Україна вперше в історії кваліфікувалася на футбольний турнір Олімпійських ігор. Це стало можливим завдяки виходу молодіжної збірної у півфінал чемпіонату Європи.

Перед стартом змагань Руслан Ротань зіштовхнувся з кадровими проблемами через небажання багатьох клубів відпускати своїх гравців на Ігри-2024. Утім, його тренерський штаб усе ж таки сформував підсумкову заявку на історичний турнір.

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Ротань про підготовку до Олімпіади

Наразі "синьо-жовті" вже прибулу у Францію. Головний тренер олімпійської збірної України прокоментував підготовку до Ігор у Парижі та розповів, в якому стані зараз перебувають його підопічні.

"У нас є трохи менше тижня на підготовку, щоб привести гравців у більш-менш єдиний функціональний стан. Усі в різних станах почали підготовку вже у клубах. Тому вони не в найкращих фізичних кондиціях, ми це розуміємо. За цей тиждень нам потрібно збалансувати їх.

14 липня ми граємо контрольний матч з Єгиптом, 18 липня проводимо вже генеральну репетицію перед Олімпіадою у поєдинку зі збірною Парагваю. І вже 19 липня переїжджаємо в Ліон. Там ми готуємося до матчу 24 липня з Іраком", – заявив Ротань.

Наставник додав, що команда отримала велику підтримку від НОК і це додає їй крила. Також пообіцяв, що збірна зробить усе можливе, щоб українці нею пишалися:

Ми розуміємо, заради кого туди їдемо. Перш за все це наші військові, дякуємо їм за підтримку. Ми хочемо гідно представити нашу країну.

Нагадаємо, суперниками олімпійської збірної України на груповому етапі Олімпіади будуть Ірак (24 липня), Марокко (27 липня) та Аргентина (30 липня).