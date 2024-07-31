Зігнав злість на ракетці: росіянин Медведєв феєрично вилетів з Олімпійських ігор

Російський тенісист Данііл Медведєв у статусі "нейтрального" спортсмена потрапив на Олімпійські ігри. Свій турнірний шлях він завершив на стадії 1/8 фіналу.

Титулований російський тенісист Данііл Медведєв ще жодного разу не вигравав олімпійські медалі. П'ята ракетка світу сподівався виправити цю прогалину у Парижі, пише 24 Канал.

Читайте також Побачимо, як буде – Світоліна відповіла, чи візьме участь в Олімпіаді-2028

Нерви підвели Медведєва

У 1/8 фіналу одиночного турніру Медвєдєв зустрічався з канадцем Феліксом Оже-Альяссу. За підсумком двох сетів росіянин поступився – 3:6, 6:7.

Після такої поразки Медведєв вирішив зігнати злість на своїй ракетці. Данііл не зміг стримати емоцій та розтрощив спортивний інвентар.

Найкращий тенісист Росії вилетів з Олімпіади-2024. Раніше росіянин завершив виступи в парному та змішаному роздядах. Медвєдєв виступав разом з Романом Сафіулліним та Міррою Андреєвою.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет допустив до змагань 15 "нейтральних" атлетів з російським паспортом. Насправді їх значно більше, але багато росіян змінили громадянство та представляють на Олімпіаді інші країни.