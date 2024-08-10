Українець Олексій Середа завершив Олімпіаду-2024 у топ-10

На Олімпійських іграх в Парижі відбувся фінал зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. У змаганні взяв участь українець Олексій Середа.

Під час півфінального раунду Олексій Середа зумів пробитися до фіналу змагань. Завдяки останній спробі українець опинився серед 12 претендентів на медаль, пише 24 Канал.

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Як виступив Середа у фіналі

За програмою фіналу спортсмени виконали по шість стрибків різного ступеня складності. За свій перший стрибок Середа заробив 67.20 бала та посів одинадцяте місце в рейтингу.

На жаль, за підсумком наступних стрибків Олексій не зумів покращити свою позицію. Під час виконання останнього стрибка (складність 3.6) українець заробив 86.40 балів. Це був другий результат у фінальному змаганні.

За підсумком шести стрибків 18-річний Середа отримав 426.90 балів та посів восьме місце. Олексію не вдалося покращити свій результат на попередній Олімпіаді. У Токіо-2020 українець посів шосте місце.

Олімпійським чемпіоном Парижу-2024 зі стрибків у воду з 10-метрової вишки став китаєць Цао Юань, "срібло" здобув японець Тамаї Рікуто, а "бронзу" завоював Ноа Вільямс з Великої Британії.