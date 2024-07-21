Все менше часу залишається до відкриття літніх Олімпійських ігор. Міжнародні спортивні змагання покликані зупиняти кровопролиття.

Під час недільної молитви у Ватикані Папа Римський Франциск висловив сподівання на встановлення миру під час Олімпійських ігор. Понтифік згадав стародавню грецьку традицію припинення воєнних дій.

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Спортсмени можуть стати посланцями миру

Папа підкреслив, що спорт також має "велику соціальну силу, здатну мирно об’єднувати людей різних культур".

Сподіваюся, що ця подія може стати ознакою інклюзивного світу, який ми хочемо будувати, і що спортсмени завдяки своїм спортивним здобуткам можуть стати посланцями миру й моделями наслідування для молоді,

– додав Франциск.

Папа Римський попросив вірян молитися за мир, нагадавши війни, які тривають у світі.

Не забуваймо про мученицьку Україну, Палестину, Ізраїль, М’янму та багато інших країн, що перебувають у стані війни. Не забуваймо, що війна – це поразка,

– сказав понтифік.

Мирні ініціативи Макрона

Нагадаємо, навесні цього року президент Франції Еманюель Макрон запропонував оголосити припинення вогню під час Олімпіади в Парижі. Проте російський диктатор Владімір Путін відкинув цю ідею та розпочав наступ на Харків.

Очільник Кремля традиційно звинуватив МОК у "політизації" спорту та побідкався про виключення Росії з-поміж числа учасників Олімпійських ігор. Зазначимо, що спортсмени з російським та білоруським паспортом допущені до змагань в нейтральному статусі. Проте Путін вважає це приниженням.

Нагадаємо, що Олімпіада-2024 пройде у столиці Франції з 26 липня до 11 серпня. У складі збірної України на змагання вирушать 140 спортсменів.