Окупаційна влада Криму помпезно повідомила про відмову спортсменів з півострова їхати на Олімпійські ігри. Все через "дискримінаційні" вимоги МОК.

Міжнародний олімпійський комітет допустив до Олімпійських ігор атлетів з паспортом Росії та Білорусі. На змагання в Парижі вони виступатимуть в нейтральному статусі та без жодної державної символіки, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Окупанти купують лояльність грошима

Це начебто сильно обурило кримських спортсменів, які нізащо не хотіли їхати в Париж без триколору та двоголової курки на грудях. Окупаційна російська влада вирішила заохотити таких горе-атлетів, виплативши компенсацію. Про це заявила самопроголошена міністерка спорту окупованого Криму Ольга Торубарова.

Глава Криму ухвалив рішення про компенсаційну виплату спортсменам, які могли потенційно поїхати на Олімпіаду, але не поїхали. Вони отримають виплату в такому ж обсязі, як і за перемогу у V Іграх країн БРІКС – 1 млн рублів,

– заявила Торубарова.

Зазначимо, що імена таких патріотів Росії Торубарова чомусь не повідомила. Загалом таку виплату отримають п'ять спортсменів.

Самопроголошена міністерка Ольга Торубарова не має жодного відношення до Криму та спорту. Вона народилася в Калузькій області, де працювала на різних посадах. Окупанти назначили її на посаду у 2019 році.

Зазначимо, що після перевірки МОК допустив 25 "нейтральних" атлетів. З них 14 мають російське громадянство, а ще 11 – білоруське. Поза змаганнями залишилися атлети, які публічно підтримують війну або мають відношення до мілітарних структур.