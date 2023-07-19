МОК став на захист "ображених" росіян: Лондон позбавили кваліфікаційних турнірів на Олімпіаду

Міжнародний олімпійський комітет своїми вчинками і далі вибудовує з росіян "жертву", яку всіма силами намагається захистити.

Міжнародний олімпійський комітет і далі продовжує свою практику покарань.От тільки дістається від МОК не росіянами та білорусам, які підтримують війну проти України. Чи тим федераціям, які допускають таких росіян до міжнародних змагань. А якраз тим, хто намагається таких росіян та білорусів до турнірів не допускати. Цього разу дісталося Британській олімпійській асоціації.

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У червні 2024 року Лондон планував прийняти кваліфікаційні змагання з "нових" видів спорту на Олімпіаді-2024. Мова йде про брейк-данс, скейтбординг, спортивне скелелазіння та фрістайл BMX. Скейтбординг та скелелазіння вперше були представлені на Олімпіаді-2020 в Токіо, а от два інші дебютують на Олімпійських іграх саме в Парижі. І на них покладають чималі надії, адже це можливість значно розширити цільову аудиторію Олімпійських ігор, в першу чергу на молодь.

Втім Міжнародний олімпійський комітет заборонив Великій Британії проводити ці відбіркові змагання. Все через політику британського уряду щодо російських та білоруських спортсменів.

МОК занадто піклується про росіян

Уряд Великої Британії поставив чіткі вимоги, за яким російські та білоруські спортсмени могли брати участь у змаганнях на їх території. Вони повинні підписати особисто декларацію про нейтралітет та не підтримувати війну Росії проти України. Також вони повинні заявити, що не підтримують дії російського президента Владіміра Путіна. А також що вони не отримують фінансування з російського бюджету.

У МОК вирішили, що такі вимоги до росіян є дискримінаційними, особливо що стосується фінансування. А також в них викликало хвилювання необхідність підписання такої угоди. Адже "такі заяви можуть поставити спортсменів у скрутне становище, якщо і коли вони повернуться до Росії, де протидія війні зараз є потенційним кримінальним злочином".

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При цьому що сам МОК має свої вимоги до російських та білоруських спортсменів, серед яких є те, що вони повинні змагатися як нейтральні особи, не мати зв’язків з військовими і не робили жодних заяв на підтримку вторгнення в Україну. Фактична відмінність від вимоги британського уряду в цьому випадку полягає в тому, що в Лондоні вимагають чітко заявити, що росіяни та білоруси проти війни. Натомість МОК достатньо буде, якщо росіяни просто не будуть говорити про війну публічно.

Все це призвело до того, що виконавча рада МОК повідомила Британську олімпійську асоціацію, що більше не розглядатиме Лондон як місце проведення змагань і зараз вивчає інші альтернативи в Європі для проведення кваліфікаційних змагань.

Водночас джерела в британському уряді підтвердили, що там прагнули прийняти олімпійську кваліфікаційну серію, але це не є причиною змінювати свої вказівки, поки війна в Україні все ще триває. Там і далі переконані, що необхідна декларація нейтралітету не є антивоєнною заявою.

Де і коли тепер відбудуться кваліфікаційні змагання з цих видів спорту – поки невідомо.