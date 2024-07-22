Ірландський гімнаст протестував "ліжко від занять сексом" на Олімпіаді: відео важких випробувань

Ріс Маккленахан вирішив хайпанути на чутках про картонні ліжка на Олімпійських іграх. У підсумку хлопець розвіяв міф та повеселив публіку.

Менш ніж за тиждень, 26 липня, у Парижі розпочнуться Олімпійські ігри-2024. Участь у змаганнях візьмуть майже 11 тисяч спортсменів зі всього світу, пише 24 Канал.

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Дивний експеримент

Всі вони вже почали з'їжджатися до Олімпійського селища у столиці Франції. Прибув туди і ірландський гімнаст Ріс Маккленахан, який вирішив провести веселий експеримент.

Хлопець побачив у кімнаті ліжко з картону накшталт того, які були на Олімпіаді-2020 у Токіо. Тоді ходили чутки, що подібні ліжка були встановлені для запобігання занять сексом спортсменів під час змагань.

Зрештою Ріс захотів протестувати ліжко у Парижі та максимально напружив його стрибками (щоправда, на самоті). В результаті спальне місце витримало випробування. Це змусило Маккленахана розвіяти міф щодо антисекс-ліжок на Олімпійських іграх.

Відео експерименту від ірландського гімнаста:

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Нагадаємо, що Ігри триватимуть в Парижі з 26 липня по 11 серпня. Організатори розіграють 329 комплектів нагород у 32-х видах спорту. Україну ж на змаганнях представлять 140 спортсменів.