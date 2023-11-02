Був за крок від фіаско: Плотницький виграв Суперкубок Італії з волейболу

Український волейболіст Олег Плотницький став переможцем Суперкубка Італії в складі Перуджі. Команда у напруженому фіналі зуміла обіграти Лубе Чівітанова.

Суперкубок Італії з волейболу зіграли за схемою фіналу чотирьох, де окрім Перуджі, за яку виступає Плотницький, також за перемогу змагалися Трентіно, Лубе Чівітанова та П'яченца.

Дивіться також Друга відзнака за сезон: лідер збірної України з волейболу отримав нагороду Суперліги Італії

У півфіналі Перуджа обіграла Трентіно з рахунком 3:1. А у фіналі випало грати проти Лубе Чівітанова.

Матч між командами видався доволі напруженим. У першому сеті команди йшли доволі близько в рахунку, але виграли волейболісти Лубе Чівітанова. У другому сеті більшість часу Перуджа була попереду, але в кінцівці знову сильнішими виявилися суперники.

І лише в третьому сеті, який міг стати останнім в матчі, волейболісти Перуджі зуміли "забрати кінцівку". "Проявити характер" їм довелося і в четвертому сеті, коли переможець визначився лише на тай-брейку за рахунку 34:32.

На п'ятий сет, який і визначив переможця матч, більше сил залишилося у волейболістів Перуджі. У підсумку вони святкували перемогу в матчі.

Відеоогляд матчу Перуджа – Лубе Чівітанова

Таким чином Перуджа вп'яте у своїй історії виграла Суперкубок Італії. І це шостий трофей у складі італійського клубу для українця Олега Плотницького. Окрім чотирьох Суперкубків Італії, він також вигравав Кубок Італії, а у 2022 році – клубний чемпіонат світу з волейболу.