З особистим рекордом та ефектним данком: Лень допоміг Сакраменто здобути перемогу в матчі НБА

Український баскетболіст Олексій Лень провів черговий матч за Сакраменто в НБА. Він доклався до перемоги над Портлендом.

Олексій Лень традиційно не потрапив у стартову п'ятірку Сакраменто. Але загалом у матчі проти Портленда провів на майданчику понад 13 хвилин. Це найбільше ігрового часу, який він мав в цьому сезоні.

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Це був четвертий матч для Леня за команду в чемпіонаті, та лише цього разу йому вперше вдалося набрати очки. Загалом на рахунку українського центрового 10 очок (чотири з чотирьох з гри та 2 з п'яти з лінії штрафних). Це найкращий його показник за команду за півтора року. Востаннє українцю вдалося набрати понад 10 очок ще 27 березня 2022 року в матчі проти Орландо. Тоді за 22 хвилини на майданчику він записав до свого активу 15 очок.

Окрім 10 очок, Лень також зробив 6 підбирань (3 у нападі), 2 блокшоти, 1 асист та 1 перехоплення. Він також став одним з найкращих за показником +/- у цьому матчі – 8 (стільки ж мають два його одноклубники Кіган Мюррей та Малік Монк). А моменти за участі українця навіть потрапили у хайлайти матчу.

Відео найкращих моментів матчу Сакраменто – Портленд

Сам матч видався доволі напружним. І визначити переможця команди зуміли лише в овертаймі. Там перемогу святкували гравців Сакраменто з рахунком 121:118.