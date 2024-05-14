Ініціатива Шовковського: Динамо хоче підсилитися лідером Дніпра-1

Київське Динамо шукає підсилення на наступний сезон. У список інтересів команди Олександра Шовковського потрапив вінгер Дніпра-1 Олексій Гуцуляк.

Півзахисник Дніпра-1 Олексій Гуцуляк входить у сферу інтересів київського Динамо. У трансфері особисто зацікавлений головний тренер команди Олександр Шовковський.

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Динамо може підписати для Шовковського зіркового вінгера

За інформацією джерела, Шовковський хоче мати ротацію та глибину на флангах, особливо на правому. Олексій Гуцуляк ідеально вписується в модель гри керманича киян.

Гуцуляк із великою вірогідністю влітку покине Дніпро-1. Він має декілька варіантів продовження кар’єри, але ще не визначився зі своїми майбутнім.

Контракт Олексія Гуцуляка із клубом діє ще один сезон. У нинішньому сезоні 26-річний гравець провів за Дніпро-1 23 матчі, у яких забив 9 голів та зробив 3 асисти.

У поточному сезоні чемпіонату УПЛ київське Динамо достроково стало віцечемпіоном України. У наступній кампанії команда Олександра Шовковського представить Україну в Лізі чемпіонів, де розпочне боротьбу з кваліфікації.