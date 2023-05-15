ФК Львів може припинити своє існування: аутсайдер УПЛ втратив одного з лідерів
Джерело:FanDay
Захисник ФК Львів Олексій Дитятьєв вирішив достроково розірвати контракт. Досвідчений футболіст не бачить перспектив у клуба.
ФК Львів зазнав дев'ятої поспіль поразки в чемпіонаті України та практично втратив шанси залишитися в УПЛ. Не очікуючи завершення сезону гравці "синьо-золотих левів" почали залишати команду.
Читайте також Полісся та Оболонь достроково вийшли в УПЛ: хто ще з Першої ліги наблизився до еліти – відео
Чи буде існувати Львів
Першим розірвав трудові відносини з аутсайдером УПЛ досвідчений захисник Олексій Дитятьєв. Про своє рішення футболіст повідомив у Instagram.
Дякую вам хлопці. Для мене це цікавий досвід. Тяжкі часи, породжують сильних людей. Йдемо далі і зустрінемось на футбольному полі,
– написав Дитятьєв.
У коментарі FanDay 34-річний гравець висловив сумніви у подальших перспективах Львова. На його думку, після вильоту у Першу лігу команда може припинити існування.
Не впевнений, що хтось із чинних футболістів команди дотягне до нового сезону, якщо він буде у Першій лізі. Ви ж бачите, що у ФК Львів дуже велика ротація складу та багато футболістів було набрано під наступний сезон УПЛ. Але завдання не було виконане, тому я впевнений, що більшість футболістів покинуть команду. До того ж у всіх є сумніви, чи взагалі існуватиме ФК Львів,
– розповів Дитятьєв.
Львів на шляху до Першої ліги
- Нагадаємо, що Львів завершив перше коло на останній сходинці.
- Під час зимового трансферного вікна клуб організував масштабне оновлення команди, запросивши одразу 14 нових футболістів, в тому числі Олексія Дитятьєва.
- Керівництво клубу сподівалося зберегти прописку в еліті, а в наступному сезоні замахнутися на єврокубки.
- У стартових трьох матчах другого кола Львів набрав чотири очки, але менеджмент несподівано звільнив головного тренера команди Олега Дулуба.
- Проте така ротація на тренерському містку не принесла результату. Команда під керівництвом Анатолія Безсмертного провела 9 матчів, не здобувши жодного очка.
- Після 26 зіграних турів Львів замикає турнірну таблицю та практично втратив шанси на порятунок.