ФК Львів може припинити своє існування: аутсайдер УПЛ втратив одного з лідерів

Захисник ФК Львів Олексій Дитятьєв вирішив достроково розірвати контракт. Досвідчений футболіст не бачить перспектив у клуба.

ФК Львів зазнав дев'ятої поспіль поразки в чемпіонаті України та практично втратив шанси залишитися в УПЛ. Не очікуючи завершення сезону гравці "синьо-золотих левів" почали залишати команду.

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Чи буде існувати Львів

Першим розірвав трудові відносини з аутсайдером УПЛ досвідчений захисник Олексій Дитятьєв. Про своє рішення футболіст повідомив у Instagram.

Дякую вам хлопці. Для мене це цікавий досвід. Тяжкі часи, породжують сильних людей. Йдемо далі і зустрінемось на футбольному полі,

– написав Дитятьєв.

У коментарі FanDay 34-річний гравець висловив сумніви у подальших перспективах Львова. На його думку, після вильоту у Першу лігу команда може припинити існування.

Не впевнений, що хтось із чинних футболістів команди дотягне до нового сезону, якщо він буде у Першій лізі. Ви ж бачите, що у ФК Львів дуже велика ротація складу та багато футболістів було набрано під наступний сезон УПЛ. Але завдання не було виконане, тому я впевнений, що більшість футболістів покинуть команду. До того ж у всіх є сумніви, чи взагалі існуватиме ФК Львів,

– розповів Дитятьєв.

Львів на шляху до Першої ліги