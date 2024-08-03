"Мене не мотивує кеш": Усику пропонували відмовитися від українського громадянства

Колишній абсолют світу у надважкій вазі Олександр Усик міг виступати на змаганнях під чужим прапором. Боксеру пропонували солідні контракти за відмову від українського паспорта.

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зізнався, що регулярно отримував пропозиції змінити громадянство. Попри усі намагання український чемпіон не зрадив Батьківщину.

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Усик: пропонували немаленький кеш

Під час інтерв'ю Усик зазначив, що йому пропонували великі гроші за те, щоб він відмовився від українського громадянства.

Мені пропонували круті контракти виступу за інші країни, пропонували немаленький кеш за те, щоб я представляв інші країни. Мене не мотивує кеш. Мене мотивує моя родина та моя команда, яка в мене є,

– розповів Усик.

Чемпіон світу зазначив, що спротив українського народу окупантам зі Сходу мотивує його на змаганнях.

"Мене мотивує мій народ, який, всупереч на такі страждання, продовжує посміхатися і радіти сьогоднішньому сонцю. Це неймовірно, це не можна передати словами. Я зараз говорю деякими емоційними, може, словами, але це не може людина розуміти, якщо вона цього не відчула", – сказав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик народився в українському Сімферополі. Після російської окупації Криму у 2014 році Усик ще певний час жив на півострові. Однак згодом змушений залишити рідний дім. Боксер за кожної зручної нагоди наголошує, що "Крим – це Україна".