Олександрія помстилася Минаю, розбивши суперника вдома: відеоогляд матчу

Олександрія здобула впевнену перемогу в рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги. Команда Юрія Гури помстилася Минаю за поразку в першому колі.

Олександрія – Минай 3:0

Голи: Спінеллі, 27, Третяков, 36, Дубра, 84

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Господарі взялися за справу зі стартових хвилин, створюючи гострі моменти біля воріт Минаю. На 27-й хвилині Олександрія відкрила рахунок у грі. Спінеллі замкнув крос з лівого флангу.

У середині першого тайму команда Гури подвоїла перевагу: Третяков отримав м'яч у штрафному та прошив Кучера з гострого кута. Гол цілком на совісті воротаря.

Після перерви ситуація не змінилася: Олександрія контролювала гру й Минай майже жодного разу не потурбував Олега Білика. Під завісу гри у воротах Минаю відзначився й оборонець Дубра.

Після перемоги Олександрія підійнялася на 6-е місце у турнірній таблиці (26 очок). Натомість Минай передостання команда УПЛ (10 балів).

Олександрія – Минай відеоогляд