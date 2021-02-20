Олександрія без проблем розгромила Минай у матчі УПЛ: відео

У суботу, 20 лютого, Олександрія приймала Минай на власному полі. Матч закінчився більш ніж переконливою перемогою господарів поля.

Олександрія – Минай 3:0

Голи: Лучкевич, 40, Бондаренко, 51, Вантух, 57

Обидві команди по-різному розпочали другу частину сезону – Минай програв вдома, а Олександрія обіграла на виїзді Маріуполь.

З таким самим рахунком закінчився матч між цими командами в 1/8 фіналу. При цьому в цьому матчі теж відзначилися Вантух та Бондаренко.

Попри те, що в Україні дозволили проводити матчі з глядачами, в Олександрії на цей матч вболівальників не пустили. Адже не встигли підготувати трибуни.

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Олександрія в цьому матчі з перших хвилин захопила ініціативу. Минай же за весь матч не показав нічого, щоб на рівних протистояти супернику – жодного удару в площину воріт.

Натомість Олександрія била прицільніше, завдавши п'ять влучних ударів. І три з них перетворилися на голи. Хоча тут варто відзначити і помилки захисників гостей.

Першому відзначитися вдалося Лучкевичу ще у першому таймі. Після подачі з кутового він в дотик переправив м'яч у ворота Каніболоцького.

Відео голу Лучкевича

У другому таймі збільшив перевагу своєї команди Бондаренко. Захисник виявився найбільш розторопним у штрафному майданчику, коли до нього відлетів м'яч.

Відео голу Бондаренка

А розгромним рахунок невдовзі зробив Вантух, скориставшись помилкою суперників. Каніболоцький впіймав м'яч після прострілу з флангу. І намагався пошвидше ввести його в гру, скинувши на хід під ноги партнеру. Але той не очікував, що поруч буде суперник. Вантух зненацька відібрав м'яч та завдав удару з-за меж штрафного майданчика, перекинувши як воротаря, так і решту гравців.

Відео голу Вантуха

Завдяки цій перемозі Олександрія піднялася на п'яте місце в турнірній таблиці. Минай же залишився на останній сходинці.