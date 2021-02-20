Олександрія без проблем розгромила Минай у матчі УПЛ: відео

Джерело:24 канал
У суботу, 20 лютого, Олександрія приймала Минай на власному полі. Матч закінчився більш ніж переконливою перемогою господарів поля.
Голи: Лучкевич, 40, Бондаренко, 51, Вантух, 57
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Олександрія в цьому матчі з перших хвилин захопила ініціативу. Минай же за весь матч не показав нічого, щоб на рівних протистояти супернику – жодного удару в площину воріт.
Натомість Олександрія била прицільніше, завдавши п'ять влучних ударів. І три з них перетворилися на голи. Хоча тут варто відзначити і помилки захисників гостей.
Першому відзначитися вдалося Лучкевичу ще у першому таймі. Після подачі з кутового він в дотик переправив м'яч у ворота Каніболоцького.
Відео голу Лучкевича
У другому таймі збільшив перевагу своєї команди Бондаренко. Захисник виявився найбільш розторопним у штрафному майданчику, коли до нього відлетів м'яч.
Відео голу Бондаренка
А розгромним рахунок невдовзі зробив Вантух, скориставшись помилкою суперників. Каніболоцький впіймав м'яч після прострілу з флангу. І намагався пошвидше ввести його в гру, скинувши на хід під ноги партнеру. Але той не очікував, що поруч буде суперник. Вантух зненацька відібрав м'яч та завдав удару з-за меж штрафного майданчика, перекинувши як воротаря, так і решту гравців.
Відео голу Вантуха
Завдяки цій перемозі Олександрія піднялася на п'яте місце в турнірній таблиці. Минай же залишився на останній сходинці.