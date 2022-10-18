Кривбас подарував Олександрії 3 очки у матчі з 2 вилученнями та курйозним автоголом: відеоогляд

Олександрія 18 жовтня приймала Кривбас у 8-му турі УПЛ-2022/2023. Господарі впевнено обіграли суперника, але не обійшлось без долі фарту.

Олександрія – Кривбас 2:0

Голи: Третьяков, 61 – Хомченовський, 7 (авт.)

Вилучення: Дячук, 74 – Волошин, 81

Вже на старті матчу рахунок було відкрито 1:0. Не без долі фарту Олександрія повела у рахунку завдяки автоголу грудьми Хомченовського після подачі з флангу від Калитвинцева. Здавалось, що футболіст Кривбаса грудьми скидав м'яч на голкіпера Сарнавського, але такий намір не розгадав ворота криворізького клубу, повідомляє 24 канал.

Дивіться також Чорноморець продовжує "топитись" на дні таблиці УПЛ після поразки від Зорі: відеоогляд

Спершу здавалось, що це Дришлюк ногою замкнув передачу з флангу. Але ж ні, це автогол Хомченовського.

У другому таймі Олександрія подвоїла свою перевагу, але вже без допомоги суперника. На 61-й хвилині Калитвинцев знову виступив у ролі асистента, але цього разу вже передача була на капітана Третьякова – 2:0.

Калитвинцев зі штрафного поцілив у стійку.

Протягом семи хвилин суддя показав дві червоні картки. Обидві команди догравали матч удесятьох.

Однак після вилучень вже ніхто не забивав.

Олександрія здобула домашню перемогу над Кривбасом 2:0.

Олександрія з 13 очками йде 6-ю.

Криворізький клуб випереджає лише аутсайдера чемпіонату Чорноморець. Відроджена команда з 3 очками йде 15-м.

Олександрія – Кривбас: відеоогляд матчу