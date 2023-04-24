Повернулися до традиційного результату: Олександрія зіграла в нічию з Інгульцем – відеоогляд

Підопічні Руслана Ротаня знову вирішили розписати мирову зі своїм суперником. Інгулець ж до компромісів не звик.

Олександрія – Інгулець 0:0

Олександрія та Інгулець провели зустріч в рамках 22-го туру Української Прем'єр-ліги, в якій команди сильнішого визначити не змогли. "Містяни" ще не програли за Руслана Ротаня, проте й виграли тільки один раз, пише 24 Канал.

Варте уваги Довбик продовжує "полювання" за гольовим рекордом в історії УПЛ: залишилось 6 м'ячів

Так ніби немає мотивації

Найбільш дипломатичний клуб УПЛ Олександрія знову збилася да "заводських налаштувань", всьоме з восьми матчів зігравши у нічию під керівництвом нового тренера. Інгулець такий розвиток подій шокував, оскільки "козаки" не звикли розписувати мирову зі своїм суперником. Клуб з Петрово діє радикально – або перемога, або поразка.

Перший тайм команди видали максимально пасивний, оскільки ні жаги до перемоги, ні до позитивного результати колективи не продемонстрували. До того ж, і так повільний темп гри збила повітряна тривога, яка призупинила поєдинок ще у першому таймі. Та от після відновлення зустрічі ситуація на полі не змінилась.

У другому таймі колективи трішки більше активізувались, проте знову без кардинальних змін. Олександрія, яка під керівництвом Ротаня грає не так агресивно, як за часів Гури, видала короткий небезпечний для Інгульця відрізок матчу. Проте містянам чогось не вистачило, аби відзначитись у ворота "козаків", можливо, якраз того самого вогню в очах.

Таким чином, завдяки нудному поєдинку Олександрія бере свій черговий бал та залишається на 5-му єврокубковому місці УПЛ (34 очка у активі), випереджаючи 6-у сходинку на 4 бала та ще й маючи матч у активі. Інгулець, який не претендує на єврокубки, та й, скоріше за все, залишиться у безпечній зоні чемпіонату, посів 9-у сходинку турнірної таблиці (26 очок у активі).

Відеоогляд матчу Олександрія – Інгулець: