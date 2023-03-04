Гол Довбика не допоміг Дніпру-1 здобути перемогу над командою наставника збірної України – відео

Лідер чемпіонату України Дніпро-1 на виїзді зіграв проти Олександрії. Підопічні Олександра Кучера не зуміли втримати перемогу в матчі з командою Руслана Ротаня.

Олександрія – Дніпро-1 2:2

Голи: Мустафаєв,30, 88 – Бланко, 23, Довбик, 58

Головна ударна сила дніпрян Артем Довбик оговтався від ушкодження і вийшов у стартовому складі на матч проти Олександрії, пише 24 канал. Руслан Ротань у порівнянні з попереднім матчем проти Металіста 1925 (3:3) поставив у воротах досвідченого Микиту Шевченка, який замінив Валентина Гороха.

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Гольова перестрілка

Гості з перших хвилин матчу розпочали тиск на ворота Олександрії. І вже на 23-й хвилині матчу аргентинець Бланко за допомогою рикошету відправив м'яч у сітку воріт суперника.

Втім, підопічні Ротаня зуміли швидко відновити паритет. Еміль Мустаффаєв красиво забив гол у дальній кут воріт – 1:1.

Кінцівка першого тайму пройшла під диктовку гравців Олександрії, які могли покарати бразильського голкіпера Дніпра-1 за авантюрні витівки.

На 53-й хвилині повітряна тривога змусила учасників зустрічі піти в бомбосховище. Гра поновилася за годину. Одна з перших атак дніпрян призвела до гола. Довбик вибіг віч-на-віч з Шевченком і засмутив команду головного тренера збірної України.

Проте підопічні Кучера не зуміли втримати перемогу. Наприкінці матчу все той же Мустафаєв вдруге відзначився у ворота Валефа, врятувавши Ротаня від поразки.

Огляд матчу Олександрія – Дніпро-1