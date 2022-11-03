Зінченко повернувся у загальну групу Арсенала перед матчем Ліги Європи
Джерело:твітер Football Daily
У четвер, 3 листопада, лондонський Арсенал прийме Цюрих в останньому 6-му раунді групового раунду Ліги Європи. У складі "канонірів" відбулось поповнення.
У загальну групу нарешті повернувся Олександр Зінченко. Сашко у гарному настрої повертається до роботи.
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Вчасне повернення українця
Повернення лівого вінгера якраз відбулось напередодні матчу останнього туру Ліги Європи Арсенала проти Цюриха. Початок зустрічі о 22:00.
Лондонський клуб спробує перемогти та гарантувати собі перемогу у групі "А". Перед грою ПСВ відстає на два бали.
Раніше в Арсеналі запевнили, що не будуть одразу кидати у бій українського футболіста. "Каноніри" не хочуть, щоб у Зінченка стався рецидив.
Відео тренування Арсенала
Востаннє Зінченко виходив на футбольне поле в офіційних матчах 1 жовтня. Після поєдинку проти Тоттенхема Олександр знову повернувся у лазарет команди.
Після переходу до лондонського клубу Зінченко через пошкодження пропустив 9 поєдинків. Загалом провів 6 матчів, у яких відзначився дебютним гольовим асистом.
Повернення Зінченка: дивіться відео