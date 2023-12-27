Президент федерації настільного тенісу покинув Україну у статусі волонтера, але не повернувся

Повномасштабне вторгнення показало, хто серед українців є справжнім патріотом, а хто лише прикидався ним. Чимала кількість останніх втекла із України прикриваючи себе статусом "волонтера".

Одним із таких втікачів-волонтерів став президент федерації настільного тенісу України Олександр Зац. Ще влітку 2022-го року Херсонська ОВА двічі вносила очільника до системи "Шлях".

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Скористався "Шляхом"

Зац успішно виїхав за кордон у статусі волонтера, але так і не повернувся до рідної країни.

Вже 20 серпня його помітили на конгресі Європейського союзу настільного тенісу, який відбувся у Мюнхені (Німеччина). Також у березні 2023-го колишній нардеп знайшов час серед свого "щільного графіка волонтера" та підтримав наших тенісистів на змаганнях у німецькому Берліні та польському Кракові.

За інформацією NGL.media, львівська громадська організація "Українська націонал-патріотична молодь" допомогла президенту-втікачу спортивної федерації у перетині кордону. Адже саме ця організація двічі зверталась із проханням до Херсонської ОВА надати Зацу дозвіл на виїзд з України у статусі волонтера.

Що таке "Шлях" Спеціально створена система, яка дозволяє водіям або волонтерам призовного віку легально перетинати кордон в умовах воєнного стану в Україні. Систему створили для того, щоб усунути корупцію під час видачі дозволів та спростити перетин кордонів.

Цікаво, що голова цієї львівської організації Петро Рапіта не одразу згадав про співпрацю з президентом федерації настільного тенісу України. Рапіта розповів, що Зац повертався в Україну, коли привозив допомогу для української армії.

Також очільник громадської організації Львова запевняв, що надасть усі документи, які підтвердять, що Зац, який очолює федерацію настільного тенісу із 2018-го року, дійсно перетинав український кордон із гуманітарною допомогою для наших військових, а не сидить собі у безпечній Європі. Однак жодних документів NGL.media не отримало.

Слід відзначити, що Олександр Зац проігнорував усі телефонні дзвінки та повідомлення у соцмережах. На жаль, це вже далеко не перший випадок після 24 лютого 2022 року, коли українці виїжджали під прикриттям "волонтера" за кордон і більше не повертались. Такі випадки неабияк зменшують довіру людей до справжніх волонтерів, які від початку 2014-го року активно підтримують бійців на передовій.