Експрезидент футбольного клубу Металіст Олександр Ярославський прокоментував інформацію про відродження харківського клубу. Ярославський розповів, на базі якої команди може бути відроджений Металіст, та що буде з боргами клубу.

Ярославський заявив, що у телефонному режимі отримав підтримку в.о. міського голови Харкова Ігоря Терехова. Ярославський сподівається, що участь у відродженні Металіста візьме й обласна рада.

Дізнайтесь більше Ярославський хоче відродити Металіст, міська влада Харкова вже відреагувала

Я хочу, щоб все було законно

Олігарх переконує, що хоче повернути Металіст тільки законним шляхом.

"Найголовніше – я хочу, щоб все було законно. Ніяких незаконних дій я робити не збираюся. Це не мій стиль і підхід. Все повинно бути законно, Металіст повинен повернутися, основний Металіст, який у 2025 році повинен святкувати своє сторіччя. Я завжди говорив, а я людина послідовна, що якщо буду займатися, то тільки Металістом", – сказав Ярославський.

Також він висловив сподівання, що у відродженні клубу допоможуть уболівальники.

Вболівальники не повинні стояти осторонь. Вони в якийсь момент холодно поставилися до Металіста, у мене є до них запитання. Я б хотів, щоб вони знали раз і назавжди – якщо ми повернемо Металіст, то не повинні відпустити його вже ніколи. Я сподіваюся на їх допомогу і підтримку, в тому числі. Щоб не було такого, що сьогодні поплескаємо в долоні, а завтра ми іншим ляскаємо в долоні. Якщо плескати в долоні, то повинні Металісту, все життя,

– зазначив Ярославський.

Борги нехай платять ті, хто їх створював

Через борги Металіст у 2016 році був позбавлений професійного статусу. Становище клубу погіршилося після того, як олігарх-утікач Сергій Курченко купив Металіст у Ярославського.

Ярославський заявив, що не збирається платити борги.

Розмова йде про одне, ми повинні законним шляхом забрати бренд, а борги нехай платять ті, хто їх створював. Я боргами займатися не збираюся. Ми забираємо бренд Металіста і те, що можемо забрати законно. На цій основі відродимо той Металіст, який був,

– зазначив олігарх.

Наразі у Харкові є два клуби – Металіст 1925, що в Першій лізі України, та Метал – у Другій лізі. Ярославський підтвердив, що базою для відродження Металіста може стати Метал. Клубом керує колишній спортивний директор Металіста Євген Красніков.

Швидше за все, так і буде. У нас діалог з Красніковим і не припинявся ніколи. Я хочу спростити інтерв'ю. Якщо я взявся за Металіст – він буде обов'язково в Харкові, вболівальники можуть бути спокійні. Ми його повернемо залізно, у мене немає в цьому ніяких сумнівів,

– сказав Ярославський.

Ярославський розповів, що завдання Металіста буде повернення у Прем'єр-лігу України та виступ у єврокубках. Він запевнив, що Металіст – це не політичний проєкт.

Також олігарх пояснив свій лист, у якому закликав бізнесменів приєднатися. Ярославський каже, що Металіст – це не "народний клуб". За словами Ярославського, у Металіста буде достатнє фінансування, щоб клуб грав у Лізі чемпіонів.

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