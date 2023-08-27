Маленька дискотека: відео запального танцю Усика після перемоги над Дюбуа

Український боксер Олександр Уиск захистив свої чемпіонські пояси в бою проти Даніеля Дюбуа. Цю перемогу він відзначив танцем в рингу.

Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом в дев'ятому раунді. До цього у восьмому раунді він відправив британця в нокдаун. До цього Дюбуа відзначився "брудним" ударом нижче поясу, через о бій довелося на декілька хвилин зупинити.

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Після бою Усик влаштував танок на рингу. Разом з ним "невелику дискотеку" влаштувала і його команда, яка почала стрибати в такт музики.

Відео танцю Усика після перемоги над Дюбуа