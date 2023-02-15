"Мочіть їх так, як ви мочите": Олександр Усик поспілкувався з пораненим військовим

Український боксер Олекснадр Усик взяв участь у дрібній, проте дуже приємній справі. Світовий чемпіон тепло поспілкувався з пораненим героєм України.

Діалог між Усиком та пораненим військовим відбувся дистанційно, боксер зідзвонився з чоловіком по відеозв'язку. Хлопці обмінялись лестощами в сторону одне одного.

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Тепла зустріч

Олександр Усик сконтактував з пораненим бійцем, аби підтримати його та підняти військовому бойовий дух. Поранений чоловік вів себе досить сором'язливо під час розмови зі світовим чемпіоном, хоча й сам Олександр Усик не виглядав надто впевненим під час бесіди з військовим. Розмова між хлопцями вийшла теплою та милою, обидва підтримали та побажали вдачі одне одному. Сторони звичайно ж не забули згадати і те, що мотивує їх займатись геройською справою. З уст військового пролунала безцінна фраза: "Разом ми – сила".

Відео розмови Усика та пораненого бійця:

https://youtube.com/shorts/nc0fq_ckzAc?feature=share