Може реалізувати менш ніж за рік: Усик здивував своєю амбітною метою поза рингом

Український боксер має серйозні плани на футбольну кар'єру. Олександр зізнався, що мріє виграти чемпіонату України із Поліссям.

Вже скоро Олександр Усик має вийти на бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець володіє поясами WBA, WBO та IBF, які він захистив у поєдинку проти Даніеля Дюбуа у серпні цього року.

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Олександру не вистачає поясу WBC, який належить Тайсону Ф'юрі. Британець же підписав контракт на бій з Усиком, але всяляко намагається відтягувати дату.

Тим часом, українець розповів про амбітну ціль на життя поза рингом. Вона стосується футбольного клуба Полісся, з яким Усик влітку підписав професійний контракт.

В мене є все, чого я колись хотів. Родина, життя, можливості. Але в мене є одна мета – хочу стати чемпіоном України з футбольним клубом Полісся,

– зізнався Усик.

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Попри підписання контракту із житомирцями, Олександр ще не встиг дебютувати за команду через підготовку до бою із Ф'юрі. Очікується, що поєдинок пройде 23 грудня, хоча команда британця наполягає на переносі зустрічі на 2024 рік.

До слова, Полісся стрімко увірвалось в елітний дивізіон чемпіонату України. Команда Юрія Калитвинцева виграла 8 з 12-ти матчів у сезоні (в тому числі у Динамо) та посідає другу сходинку, відстаючи від лідера Кривбаса на одне очко.