Загинув Олександр Шишков – тіло футбольного тренера знайшли під завалами бази у Сергіївці

У перший день липня одесити прокинулись від потужних вибухів. Три ракети прилетіли у житловий будинок та бази відпочинку.

Ще одна втрата у світі спорту

Ракетний удар у сонячній Одесі вже забрав життя 21-ї людини. З кожною годиною ця жахлива цифра лише зростає. на жаль, російська агресію продовжує руйнувати життя талановитих представників світу спорту.

До теми Ворожий удар по Одещині: вже 21 людина загинула та 39 постраждали

Лише нещодавно під завалами обстріляної бази відпочинку в Сергіївці знайшли тіло футбольного тренера Олександра Шишкова. Про це повідомили у прямому ефірі телеканалу "Рада".

Пошукові роботи тривали ще від ранку. Чоловік паралельно був президентом дитячого клубу Атлетік.

Напередодні обстрілу діти, які грають за цю команду вирушили до Одеси, а Шишков залишився на базі відпочинку. Саме там власник клубу залишився, щоб чекати дітей вже на ранкове тренування.

Але росіяни вирішили не лише скасувати тренувальний процес команди, а й загубити життя власника клубу.

Нагадаємо, що на днях ворог забрав життя Андрія Дорошева, першого тренера форварда збірної України Богдана В'юнника.