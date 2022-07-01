Загинув Олександр Шишков – тіло футбольного тренера знайшли під завалами бази у Сергіївці
У перший день липня одесити прокинулись від потужних вибухів. Три ракети прилетіли у житловий будинок та бази відпочинку.
Ще одна втрата у світі спорту
Ракетний удар у сонячній Одесі вже забрав життя 21-ї людини. З кожною годиною ця жахлива цифра лише зростає. на жаль, російська агресію продовжує руйнувати життя талановитих представників світу спорту.
До теми Ворожий удар по Одещині: вже 21 людина загинула та 39 постраждали
Лише нещодавно під завалами обстріляної бази відпочинку в Сергіївці знайшли тіло футбольного тренера Олександра Шишкова. Про це повідомили у прямому ефірі телеканалу "Рада".
Пошукові роботи тривали ще від ранку. Чоловік паралельно був президентом дитячого клубу Атлетік.
Напередодні обстрілу діти, які грають за цю команду вирушили до Одеси, а Шишков залишився на базі відпочинку. Саме там власник клубу залишився, щоб чекати дітей вже на ранкове тренування.
Але росіяни вирішили не лише скасувати тренувальний процес команди, а й загубити життя власника клубу.
Нагадаємо, що на днях ворог забрав життя Андрія Дорошева, першого тренера форварда збірної України Богдана В'юнника.До слова. В Україні відкрили сайт "Янголи спорту", де коротко можна прочитати за колишніх та чинних спортсменів, тренерів, які загинули від 24 лютого.