Ексворотар Динамо та Шахтаря перейшов у харківський Метал

Колишній воротар національної збірної України Олександр Рибка підписав контракт з харківським Металом.

Умови контракту 34-річного футболіста не розголошуються.

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Що відомо про кар'єру Рибки

Метал достроково посів перше місце у Другій лізі групи Б і вийшов у Першу лігу.

Останнім клубом 34-річного голкіпера була Лієпая, разом з якою Рибка в листопаді минулого року став володарем Кубка Латвії.

Раніше вихованець київського футболу грав за Динамо, Оболонь, Шахтар, а також турецькі Карабюкспор і Афьет Афьонспор.

Виступаючи за Динамо і Шахтар, Олександр по чотири рази вигравав чемпіонат і Кубок України.

В активі Рибки 11 матчів за молодіжну збірну України і 2 матчі – за головну команду країни.